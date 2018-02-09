Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pozitif Fuarcılık ve Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliğinde organize edilen fuarda, 1.500 marka 3.500’ün üzerinde deniz aracı ile yerini aldı. Fuarda Jeanneau, Princess, Sanlorenzo, Prestige, Hanse, Christ Craft, Cranchi, Mengiyay, Targa, Honda, Yamaha, Suzuki, Evinrude, Quicksilver, Lombardini, Yanmar, Man, Mercury, Seadoo Cranchi, Sanlorenzo Yacht, Targa, Prestige ve Zar Boat gibi dünya denizcilik sektörünün önde gelen firmaları da en yeni yatlarını sergileyecek. Fuar 10-18 Şubat tarihine kadar gezilebilecek.