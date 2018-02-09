Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın 130 ülkesinde 5 trilyon dolarlık özel sermaye fonundan oluşan yatırımcılar, Londra’da buluştu ve Türkiye’de yatırım imkânlarını gö-rüştü. Toplantıyı, Globalturk Capital ile 5 trilyonluk fonu temsil eden EMPEA gerçekleştirdi ve Türkiye adına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmelerle yapısal reformların yanı sıra teşvikler ve yatırım cazibesinin konuşulduğu buluşmada “Yatırım için adres Türkiye” mesajı verildi. Toplantıda konuşan Mehmet Şimşek, eğitimden AR-GE’ye her alanda çok sayıda reform ve düzenleme yapıp avantaj sağladıklarını belirterek “Önümüzdeki 6 ay içerisinde birçok kritik alanda reform yapmaya devam edeceğiz. Firmaların üzerindeki vergi yükünü azalttık. Türkiye’de işçilik ücretleri alanında yapılan düzenlemelerin de etkisiyle yatırımcılara avantaj sağladık. Sırada ithalata olan bağımlılığın azaltılması, lojistik giderlerinin azaltılması ve projeye dayalı teşvik programının desteklenmesi var.” diyerek dünyanın en büyük yatırımcılarını Türkiye’ye davet etti. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3’üncü ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Şimşek “Genç nüfusumuz fazla. Sadece okul çağındaki nüfusumuzu ele alsak bile Avrupa’nın en kalabalık 8’inci ülkesi olur. Üretim gücümüz arttı. Türkiye doğu ile batı arasında büyük bir enerji merkezi. Avrupa Türkiye’nin ana pazarı” ifadesini kullandı.

Yüzde 77’si Türkiye’ye yatırımı düşünüyor

Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney, 2017’de dünyada 2 milyar dolar civarı 15 adet yatırım gerçekleştiğini, bu yıl ise çok önemli yatırım ve çıkışlar beklediğini belirterek “Görüştüğümüz yatırımcıların yüzde 77’si Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünüyor. Yüzde 55’i ise en az bir çıkış yapma niyetini ifade ediyor. Bu yatırımların yüzde 15’i 300 milyon doların üzerinde” dedi ve bunu gösteren anket sonuçlarını paylaştı.

EMPEA Yönetim Kurulu Üyesi Mark Kenderdine, Türkiye’de yatırımı yapmış çok sayıda fonun en büyükler arasında yer aldığını, ülkenin çıkışta olduğunu ifade ederken, Mehmet Şimşek’e çok sayıda soru da yöneltildi. Katılımcılar iç politikadaki kısır söylemlerden üzüntüsünü dile getirirken, Kredg Garanti Fonu benzeri bir yapının yurt dışından gelecek fonlar için oluşturulabileceği tavsiyesinde bulundu.