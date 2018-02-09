Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konu, tekstil sektörünün önemli isimleri ile modacıların katıldığı bir toplantıda masaya yatırıldı. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, geçmişte üretim ön plandayken şimdi tasarımın 1 numara olduğunu belirterek, şimdi tasarım kültürünün tabana, yani KOBİ’lere yayılması gerektiğini ifade etti. Genç tasarımcıların cesaret bulması ve gelişmesi için uluslararası arenaya çıkması gerektiğini söyleyen Gülle, buna katkı sağlamak için kumaş ve model tasarım yarışmaları düzenlendiğini ifade etti. Gülle, Türk tekstil sektörünün dünyanın en büyük 7’nci, Avrupa’nın en büyük 2’nci tedarikçisi olduğunu da dile getirdi. ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da “73 ülkede mağazamız var ve ürünlerimizin yüzde 80’i yerli kumaş. Bu, Türk tekstil sektörünün geldiği noktayı çok iyi gösteriyor. İngilizlerin bir sözü var; ‘Araplara kum, Türklere lokum satamazsanız tüccar olamazsınız. Yaptığımız işte tüccarlık önemli, ihtisaslaşma önemli.” diye konuştu.

Tasarımda da milliyetçi olalım

Ünlü modacı Siren Ertan, “Bizim dikiş, nakış ve ham maddemiz oldukça iyi. Ancak yabancıların fiyatı bizim 10 katımız. Bu konuda biraz milliyetçi olmamız lâzım. Kendi tasarımcılarımızla çalışmalıyız. Marka önemli ama ondan önce ürününüze güvenmelisiniz” dedi. Modacı Ivana Sert ise, gençlerin tasarımda çok başarılı olduğunu vurguladığı konuşmasında “Türkiye kumaşta çok kaliteli. İyi işçilik çıkartıyor ama işi büyütürken doğru isimleri seçmek önemli.” dedi. Modacı Hakan Akkaya ise gençlere yarışmalara mutlaka katılması tavsiyesinde bulundu.