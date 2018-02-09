Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zigana Tüneli, çift tüp olarak Gümüşhane tarafından 4 kilometreye, Trabzon tarafından da 2 kilometreye ulaştı. Bu da toplam uzunluğun yüzde 41’ine tekabül ediyor. Dünyanın en uzun 2’nci, Türkiye ve Avrupa’nın en uzun tüneli olarak inşa edilen, 14,5 kilometre çift tüp uzunluğu bulunan Zigana hakkında bilgi veren Gümüşhane Valisi Okay Memiş “İpek Yolu üzerindeki Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum diğer tarafta da Erzincan bağlantısını sağlayacak. Trabzon-Gümüşhane arası 45 dakikaya inecek.” dedi.