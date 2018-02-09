Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBB’nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, 2017 yılında bankacılık sektörü toplam aktiflerinin, bir önceki yılına göre yüzde 19 artarak, 3,3 trilyon liraya yükseldiği belirtildi. Açıklamada, bu dönemde bankacılık sektörü aktif büyüklüğünün dolar bazında da 864 milyar dolar olduğu belirtildi. Sektörün, 359 milyar lira özkaynakla, ortalama yüzde 14,7 kârlılık elde ettiği belirtilen açıklamada, bankacılık sektörünün performansını etkileyen başlıca gelişmeler de şöyle sıralandı: Hazine garantili ve KGF kefaleti ile kullandırılan krediler kredi arzını, olumlu yönde etkiledi. Kamu kesiminin kaynak talebi arttı. Enflasyon hedefin üzerinde kaldı. Liranın başlıca yabancı paralar karşısındaki değeri dalgalı bir seyir izledi. Yurt dışında faiz oranları yükseldi.