Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanlığına adaylığını açıkladı. Eroğlu, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada “Değişime inan, çözüme oy ver” sloganıyla İKMİB Başkanlığına adaylığını açıklayan ilk isim olduğunu söyledi. PAGEV’de 4 yıldır başkanlık görevini yürüttüğünü anımsatan Eroğlu, STK’ların görevinin, “sektörüyle ilgili veri üretmek” olduğunu kaydetti. Yavuz Eroğlu, göreve gelmeleri halinde kısa, orta ve uzun vadede projeleri olduğunu belirterek “İlk yapacağımız şey birlik üyelerinin ihracatlarından aldığı 10 binde 5’lik payı düşürmek. İhracatçı birliği böyle bir konforun üzerine yatıp uzanmamalı” dedi. Eroğlu, bu aidatı düşürme hakkının mevzuatla tanındığını aktardı.

FUARLARA MİLLÎ KATILIM

Eroğlu, uluslararası fuarlara millî katılımlarda Türk markalarını daha görünür hâle getireceklerini bildirdi. Türkiye’de Çin’in Canton Fuarı gibi marka olacak bir etkinlik yapabileceğini dile getiren Eroğlu, bu organizasyonla birliğin ve ülkenin ciddi gelir elde edebileceğini söyledi. Yavuz Eroğlu, birlik üyesi ihracatçılarının sorunlarını bakanlığa ulaştırmak için Ankara’da bir irtibat bürosu kuracaklarını kaydetti.

GEREKSİZ LÜKSE SON

Yavuz Eroğlu, İKMİB’de seçime katılım oranının yüzde 5’lerde olduğunu ifade ederek, buradaki seçimlerde oy verme sürecindeki zorluklardan bahsetti. Eroğlu, ayrıca birlikteki israfa “dur” diyeceklerini kaydederek “Yönetimdekilerin business class uçuşlar gibi gereksiz lükslerini, ihracatçıdan zorunlu kesintiyle yaptığı, hedefe yönelik olmayan seyahatleri ve tüm gereksiz sonuç getirmeyen içi boş projeleri iptal edeceğiz. İhracatçının cebinden çıkan paralar, ihracatçının sorunlarının çözümünde kullanılacak” dedi.