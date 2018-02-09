Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde fiyatları hızlı düşüş yaşayan kripto paraların Türkiye'deki aracılık şirketlerinden en önemlisi BTCTürk el değitirdi. QNB Finansinvest’in CEO’su Özgür Güneri, BTCTürk’ü satın aldı.

Ozan Yurtseven’den kripto para islem platformu BTCTürk’ün yüzde 95’ini satın alan Özgür Güneri, hem BTCTürk’ün hem de blockchain ve kripto para teknoloji hizmetleri saglayan BTC Trader’in CEO’su oldu. BTC Trader Net Holding’in sahibi Besim Tibuk’un oğlu Kerem Tibuk’un şirketi.

GÖREVİNİ BIRAKTI

2000 yılından bu yana QNB Finansbank Grubu bünyesinde farklı şirketlerde yöneticilik yapmış olan ve son beş yıldır QNB Finansinvest’de Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yapan C. Özgür Güneri, 1 Şubat 2018 itibari ile bu görevinden ayrılarak BTCTurk’e ortak ve CEO olarak katıldı. Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü bitcoin alım-satım platformu BTCTurk bu transferle müşterilerine verdiği hizmeti daha kapsamlı ve kaliteli hale getirmeyi hedefliyor.

FİNANSBANK'TA 18 YIL

-Kariyerine 1991 yılında Global Menkul Değerler’de analist olarak başlayan Güneri, 1996 yılında ABD’de Nicholas Applegate Capital Management şirketinde Türkiye analisti olarak görev yaptı.

-Global Menkul Değerler New York ofisinde de görev yapan Güneri, 1998 yılında Türkiye’nin yedinci portföy yönetim şirketini kurmak üzere Egebank Grubu’na katıldı.

-2000 yılı başında ise QNB Finansbank Grubu’na katılan Özgür Güneri, Finans Portföy’ün kurulmasında Genel Müdür Yardımcısı olarak yer aldı. Türkiye’de Borsa Yatırım Fonları’nın oluşturulmasında önemli rol üstlenen Güneri, 2007 yılında QNB Finans Portföy Genel Müdürü olarak atandı.

-2013 başında ise QNB Finansinvest bünyesine katılan C. Özgür Güneri, son beş yıldır Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmaktaydı. Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme mezunu olan Güneri aynı zamanda London Business School’dan MBA derecesine sahip.