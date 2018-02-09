Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır satışı gündemde olan dünyaca ünlü giyim markası Vakko'nun, satışı ile ilgili görüşmelerin hız kazandığı öğrenildi. Edilinilen bilgiye göre, hisselerin tamamı veya azınlık hisse satışı ile ilgili olarak potansiyel yatırımcılarla şirket bilgileri paylaşılmaya başlandı.

Ağustos 2017 yılında Credit Suisse International ile danışmanlık sözleşmesi imzalayan Vakko Tekstil'de satış dahil tüm seçenekler masada.

ÖZELLİKLE ORTADOĞULU ALICILAR CİDDİ

Dünya gazetesinin haberine göre, birçok fonun şirkete ilgi gösterdiği öğrenilirken, özellikle Ortadoğu'dan bazı fonların ciddi alıcı olduğu belirtiliyor.

2014 yılında Jaklin Güner'in şirkete CEO olarak atanmasıyla atağa geçen şirketin performansının oldukça iyi olduğunu söyleyen konuya yakın kaynaklar, "Cem Hakko, satış için çok heyecanlı. İştahlı bir alıcı gelmesi durumunda bu satış gerçekleşebilir. Satış ile ilgili 250-300 milyon Euro fiyatlar konuşuluyor. Son günlerde Türkiye'de perakende sektöründe bir alım gerçekleşmedi. Burada ülke konjonktürü baskın çıkacak" dediler.

Kaynaklar, son dönemde ağırlıklı olarak satın alma ve birleşmelerde yaşanan alıcı ve satıcı arasındaki yüksek fiyat dengesizliğinin Vakko'da da geçerli olduğunu işaret ederek, bu denge iyi sağlanırsa sonuca daha hızlı varılabileceğini öngörüyorlar.

DÜNYA MARKASI OLDU

2017 yılında yüzde 50'den fazla prim yapan Vakko Tekstil'in yüzde 86,22'si Vakko Holding'e ait. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 10.48. İş dünyasının, tekstilin ve modanın duayen ismi, Vakko Vitali Hakko tarafından kuruldu. 1913 yılında İstanbul'da doğan Vitali Hakko, 1934'de ilan edilen Şapka Devrimi'nin ilk günlerinde Şen Şapka mağazasını açtı. Şapkanın modası geçtikten sonra eşarp satarak iş hayatına devam eden Hakko, Beyoğlu'nda küçük bir şapka dükkanıyla başladığı çalışma hayatında kurduğu Vakko'yu zirveye taşıdı.