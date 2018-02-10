Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk şirketlerinin liman yatırımları hızla artıyor. Dev şirketlerin Türkiye’nin kıyılarındaki limanlara yatırımcı olarak iştirakinin yanı sıra, yurt dışında yine Türk yatırımcıların sahip olduğu liman sayısı 29’a çıktı. Sektöre ilgi büyürken, yurt içinde sektördeki büyüme rekor kırdı. Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) tarafından açıklanan rakamlara göre, liman işletmeciliği sektörünün en önemli gelir kapısı olan konteyner taşımacılığı, Türkiye genelinde 10 milyon 164 bin 433 TEU’ya ulaşarak rekor kırdı. Son 10 yılda Avrupa limanlarından üç, dünya limanlarından iki kat fazla büyüyen Türk limanları, 2017 yılında yüzde 14,8 artış gösteren konteyner elleçleme adediyle 2018 yılında büyümesine devam edecek. Türkiye’deki limancılık sektörünün günden güne geliştiğini ve ekonomiye ciddi katkı sağladığını aktaran Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Selçuk “Dış ticaretimizin yüzde 89’u deniz yolu ile yapılıyor. Bu bağlamda liman işletmeciliği sektörünün ülkemiz için önemi artarak devam ediyor. Yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiği sektör 7 sene gibi kısa bir sürede yüzde 100’lük bir büyüme başarısı elde etti.” dedi.

Son 10 yılda ortalama her yıl yüzde 10 büyüyen Türk limanları, 2017 yılında 10.164.433 TEU konteyner elleçleme rakamına ulaşarak rekor kırdı. 2016 yıl sonu rakamlarına göre 2017’de yüzde 14,8 büyüme gösteren elleçlenen konteyner miktarının yanı sıra, genel kargo elleçleme rakamları bir önceki yıla oranla yüzde 8, sıvı kimyasal elleçleme rakamları ise yüzde 7 büyüme gösterdi.

Limanların yük kapasitesi

2006 3.822.675

2007 4.698.928

2008 5.228.154

2009 4.520.786

2010 5.866.353

2011 6.638.649

2012 7.313.785

2013 7.962.9.48

2014 8.414.464

2015 8.207.810

2016 8.853.058

2017 10.164433

* Sektörün elleçleme (yükleme-boşaltma) miktarı. Rakam, 7 yılda 2 katı büyüdü.