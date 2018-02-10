Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstatistiklere göre, yılda 1,5 milyon tondan fazla gerçekleşen dünya bal üretiminin yüzde 30’unu Çin elinde bulundururken, Türkiye yüzde yaklaşık 7’lik pay ile ikinci sırada bulunuyor. Türkiye’yi yüzde 5,35 ile ABD, yüzde 5,03 ile İran, yüzde 4,96 ile de Rusya izliyor. Türkiye’de arıcılıkla uğraşan 84 bin işletmede yaklaşık 8 milyon kovanda yılda ortalama 105 bin ton bal üretiliyor. 2000-2016 döneminde kovan sayısı 4,3 milyondan 7,9 milyona, bal üretimi ise 61 bin tondan 105 bin tona yükseldi. Ancak buna rağmen, kovan başına bal verimi ortalama 13,4 kilogramla düşük kalırken Çin’de bu rakam 50 kilogram olarak belirlendi. Çin, bal ihracatında da önde. Dünya bal ihracatının yüzde 12,9’unu Çin yaparken, bunu yüzde 8,95 ile Yeni Zelanda, yüzde 7,31 ile Arjantin İzledi. Türkiye ise ürettiği balın sadece yüzde 3,4’ünü yurt dışına pazarlıyor. Kalanını içeride tüketiyor. Türkiye’nin bal ihracatının yüzde 81’i ABD, Almanya ve Suudi Arabistan’a yapılıyor.