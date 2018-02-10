Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aselsan, tank modernizasyon çözümleri Leopard 2 ve M60 gibi ağır ana muharebe tanklarının daha üst bir seviyeye getiren özgün sistemler bütününden oluşuyor. AKKOR ismi verilen sistem, Altay tankı için üretilirken, füzeleri belirleyerek havada imha edecek. Özgün geliştirilecek AKKOR, 360 derecelik tam koruma kalkanı oluşturacak. AKKOR, yüksek teknoloji radarıyla üzerine gelen roket veya tanksavar füzesini çok kısa sürede algılama kabiliyetine sahip olacak. Fiziksel imha mühimmatı, üzerinde bulunan sensörler yardımıyla yaklaşan tanksavar tehdidine en yakın olduğu anda patlayarak bunu etkisiz hâle getirecek. PULAT ise sahip olduğu yüksek teknoloji radarla platforma yönelmiş tehditleri tespit edecek, ardından “fiziksel imha” yeteneğiyle tehdidi platforma çarpmadan önce uygun zaman ve mesafeden etkisiz hâle getirecek.