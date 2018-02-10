Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yılı rekor gelir ve abone ile kapatan Türk Telekom 2018’de yatırım için kesenin ağzı açtı. Türk Telekom yıl sonuna kadar 3,5 milyar lira yatırım yapıp çift haneli büyümeyi hedefliyor.

Türk Telekom, rekorlarla dolu 2017 yılsonu finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirketin konsolide gelirleri 2017’de, 2008’deki halka arzdan bu yana sağlanan en yüksek büyümeyle, yüzde 12,6 artarak 18,1 milyar TL oldu. 2017 yılında güçlü mali disiplin, etkin verimlilik, internetin yaygınlaşmasına yönelik kampanyalar ve mükemmel müşteri deneyimi hedefiyle hayata geçirdiği EMPATİ programının katkılarıyla rekor abone kazanımı elde eden Türk Telekom, halka arzdan bu yana sağlanan en yüksek yıllık artışla, 2,8 milyon yeni abone kazandı. 31 Aralık 2017 itibariyle toplam abone sayısı 41,7 milyona ulaşan Türk Telekom böylece abone sayısı açısından, bir kez daha açık ara Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olduğunu ortaya koydu.

Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), güçlü gelir büyümesi ve verimlilik programlarının istikrarlı bir şekilde uygulanması sayesinde yüzde 18 yıllık rekor büyüme ile 6,45 milyar TL oldu. FAVÖK marjı ise yıllık 1,6 puan artışla yüzde 35,6’ya ulaştı. Türk Telekom’un 2017 dönemine ait net kârı da güçlü büyüme ve faaliyet kârın artışının etkisiyle 1,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

2017’nin hem Türkiye ekonomisi hem de Türk Telekom için büyüme açısından oldukça başarılı bir yıl olduğuna dikkat çeken Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany “Türk Telekom tarihinde rekorlarla kapattığımız 2017, yerli ve millî teknolojileri üretmek, Türkiye’nin dijital geleceği için yeni değerler inşa etmek ve dünyaya Türk mühendisliğini ihraç etmek için attığımız başarılı adımlarla hatırlanacak özel bir yıl oldu. Bugüne kadar olduğu gibi 2017’de de Türkiye’ye yatırım yapmaya devam ettik. Toplam 3,2 milyar TL yatırım gerçekleştirdiğimiz 2017 yılı hem ana operasyonlar hem de gelecek için yeni tohumlar ekme açısından oldukça başarılı geçti. Bu başarılarla 2018’e daha güçlü ve bizi bekleyen büyük fırsatlarla başladık” dedi.

Türk Telekom’un yıllık finansal ve operasyonel sonuçlarına ilişkin açıklamasında 2018 yılı öngörülerine de yer verildi. Buna göre 2018 yılında, konsolide gelirlerde (Uluslararası Finansal Raporlama Yorum Komitesi-UFRYK12 hariç) 2017 yılına göre yaklaşık yüzde 11 seviyelerinde büyüme planlayan Türk Telekom, bu yıl 3,5 milyar TL yatırım hayata geçirmeyi hedefliyor.

TAMBU’nun indirilme sayısı 4,5 milyona ulaştı

2017’de önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Doany, “2017’de Türkiye’nin ilk yerli ve millî platform özellikli dijital klavyesi TAMBU’yu kullanıcıların beğenisine sunduk. TAMBU’nun indirilme sayısı 3 ayda 4,5 milyona ulaştı. İleride, TAMBU gibi adından söz ettirecek yenilikçi dijital ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz” diye

konuştu.

İnternette rekor büyüme

Türk Telekom’un internet kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla inovatif ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ettiğini kaydeden Doany şunları söyledi: “Türk Telekom olarak Türkiye’de, Avrupa’da yüzde 70’ler olan internet yaygınlığını sadece artırmayı değil, aynı zamanda doğu ve batı illerimiz arasındaki dijital uçurumun azaltılmasına da katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İnternetin erişilebilir olabilmesi için sadece 14,90 TL’ye 4mbps ve 20 GB içeren ‘İnternet Bizden’ adıyla özel bir paket sunduk. Bunun da katkısı ile internet tarafında 1,1 milyonluk rekor bir abone artışı görmekten memnuniyet duyuyorum.”

‘Sabit Ses’te ilk defa abone sayısı arttı'

Türk Telekom’un Türkiye’de internet ve ödemeli TV kullanımının artışına katkı sağladığını vurgulayan Doany, “2017 sonu itibarıyla 2,7 milyon TİVİBU abonesine ulaştık. Ek olarak, cazip internet ve TİVİBU tarifelerimizin sabit ses abonelerimiz tarafından da olumlu karşılandığını ve dünyadaki trendin aksine abone artışı kaydettiğimizin altını çizmek isterim. 2017’nin üçüncü çeyreğinde sabit ses tarafında uzun bir aradan sonra ilk defa abone artışı gerçekleştirdik. Yalın DSL hatları dahil, toplam sabit erişim hat sayısı halka arzdan bu yana en yüksek baz artışı olan 251 bin net kazanım ile 13,7 milyona ulaştı” dedi.