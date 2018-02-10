Temmuz ayında başlayan talepteki çift haneli büyüme, ocak ayında da yüzde 28,9 artış ile devam etti. Ocak 2017’ye göre taşınan yolcu sayısı ise, yüzde 36,6 artarak 5,7 milyona ulaştı. Böylelikle THY ilk defa ocak ayında 5 milyon yolcu rakamını aştı.
THY ocak ayında rekorlarla uçtu
10.02.2018 - 03:22 | Son Güncelleme: 10.02.2018 - 03:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları’nın doluluk oranı geçen ay, önceki yılın aynı dönemine göre 7,3 puan artarak, yüzde 79,8 ile tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamına ulaştı.
Etiketler : thy,türk hava yolları,
542603 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/542603.aspx
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