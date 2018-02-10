Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temmuz ayında başlayan talepteki çift haneli büyüme, ocak ayında da yüzde 28,9 artış ile devam etti. Ocak 2017’ye göre taşınan yolcu sayısı ise, yüzde 36,6 artarak 5,7 milyona ulaştı. Böylelikle THY ilk defa ocak ayında 5 milyon yolcu rakamını aştı.