Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile istişare toplantısına katıldı. Türkiye’nin yaşadığı bütün olumsuzluklara rağmen ihracatını yüzde 10’un üzerinde artırdığını hatırlatan Zeybekci “Büyümenin yarısını, Türkiye ihracat ve yatırımlardan, üretimden elde etti, ideal bir büyüme trendi yakaladı. 2017 yılında verdiğimiz teşvik belgelerinde, 2016 yılına göre, parasal olarak yüzde 81 artış sağladık. 2018 de, sanayileşme anlamında yeni adımların atıldığı bir yıl şeklinde geçecek. Bunun için gerekli her adımı atacağız. Savunma sanayi ihracatımız 10 milyar doları geçecek” dedi. Yatırım yapmak için bugün finans maliyetlerinin yüksek olduğuna işaret eden Zeybekci, “Bu yüksek faiz ortamında yatırım yapılmaz, biliyoruz. Yatırım, üretim alanında faizin dezavantajını ortadan kaldırmak için, elimizden gelen her türlü desteği verecek, gayreti göstereceğiz. Tüketimle ilgili ise kimse, paranın, finansmanın maliyetini düşürmemizi beklemesin. Türkiye’de faizleri yatırım için, üretim için düşüreceğiz, ihracat için düşüreceğiz. Diğer taraftan tüketimle ilgili aynı yaklaşım içinde olmayacağız” diye konuştu.