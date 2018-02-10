Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binek ve hafif ticari Renault modellerinde 30 bin TL kredi, 24 aya kadar, yüzde 1,09 faizle veriliyor. Şubat ayında Clio HB 64 bin 800 TL, Kangoo 72 bin 650 TL, Megane Sedan 82 bin 850 TL, Captur 91 bin 850 TL, Kadjar ise 112 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor. Dacia Sandero, Lodgy ve Dokker modellerinde de 20 bin lira kredi, 12 aya kadar faizsiz sunuluyor. Sandero’da fiyatlar, 53 bin 900 liradan başlıyor. Yeni Peugeot 308 ise, yüzde 10 indirimli fiyat ve 30 bin TL için 15 ay faizsiz kredi seçeneğiyle öne çıkıyor.