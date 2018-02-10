Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yüzde 80'i tamamlanan 3. havalimanı inşaatını havadan inceledi. Bakan Arslan, sabah saatlerinde 3. havalimanında incelemelerde bulundu. Yüzde 80'i tamamlanan havalimanı inşaatını helikopterle havadan inceleyen Arslan, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.  3. havalimanının 29 Ekim'de hizmete gireceğini vurgulayan Arslan, açılışın ardından 24 saat içerisinde uçuşların da Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına aktarılacağını belirtti.