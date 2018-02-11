Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik İSTANBUL



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı’nın yüzde 80’inin tamamlandığını belirterek “İnşallah 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve birçok misafirimizin teşrifleriyle havalimanını hizmete sunmuş olacağız” dedi. İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Arslan “Birinci pist şu anda hazır. Bugün itibarıyla havalimanına uçak inebilir. Gerekli testler bitti. Çizgiler tamamlandı. Hava trafiği buna uygun olarak poziyonunu aldı. Terminalde 143 körük olacak. 114 uçak aynı anda köprülere yanaşabilecek. İkinci pistin de ilerleyişi memnuniyet verici. Kulemizin inşaatı tamamen bitti. Şu anda ince işçilikleri yapılıyor. 5 gün sonra seyrüsefer cihazlarının kurulabilmesi adına artık yer teslimi yapılacak. En geç temmuz ayında köprülerin montajı bitecek. Burada 6 bin kamera ile bütün takipler yapılacak. Havalimanında güvenlik hizmeti verecek 3 bin 500 güvenlikçinin de, güvenlik şirketi marifetiyle başvurularının alımına başlanıyor. Taşınma aşamasında, müsteşar koordinasyonunda çalışmalar tekrar gözden geçirilecek ki; biz 48 saat içinde buraya intikal etmiş olalım ve uçuşları da 24 saat içerisinde Atatürk Havalimanı’nda buraya aktarmış olalım” diye konuştu.

Ulaşım hatları da ilerliyor

Devlet, yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon avro olan havalimanının 25 yıllık işletme döneminde, 22 milyar 152 milyon avro artı KDV kira geliri elde edecek. 3. havalimanından, dünyada 350 destinasyona uçuş yapılacak. Ciddi sayıda transit yolcu ağırlanacak. Havalimanı oteli 460 odalı olacak. D-20 Karayolu’nun 3 gidiş-3 geliş olmasıyla ilgili çalışmalar da sürüyor. Ağustos ayına kadar, yolun Çatalca’ya kadarlık kısmı bu hâle getirilecek. Gayrettepe-3. Havalimanı metro inşaatı da son sürat devam ediyor. Bakan Arslan “Halkalı-3. Havalimanı metro hattıyla ilgili ihale çalışmaları da devam ediyor. Marmaray ve banliyö dışında, Çayırova’dan başlayarak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Halkalı’ya gidecek hızlı tren de, havalimanına entegre edilecek” dedi.