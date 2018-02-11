Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitcoin’i tanımlamak için ‘global bir saadet zinciri’ benzetmesini kullanan Bakan Zeybekci “Bunu söylediğimiz zaman 20 bin dolarlar civarındaydı, sonra da güçlü şekilde aşağı yönlü hareket etti, 8 bin dolarlar seviyesine geldi. Neden böyle birşey var? Dünyada rezerv para ihtiyacı var. Sebebi ne olursa olsun, dünyada şu anda ki mevcut rezerv paraların dışında, güçlü ortak bir rezerv para arayışı var. Bu durum da işte bu arayışın ürettiği bir şey” dedi. Blockchain’in ise doğru bir yönlendirme olduğunu dile getiren Zeybekci, dünyada bilgi işlemek, bilgi depolamak ve bilgi güvenliğinin önemli olduğunu söyledi. Zeybekci, şöyle devam etti: Bilgi işlemek, bilgi saklamak, bilgi depolamak, bilgi güvenliği ayrı bir işlevdir. Bunun üzerinden oluşturulacak olan şey de bir para birimi ya da bir değer birimi değildir. Bu anlamda Türkiye’nin kendi kripto parasını üretmesini, her ülkenin böyle bir şeye girişmesi doğru değil, şu an için sağlıklı bulmuyorum.