Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerjisa Enerji A.Ş.’ye talep toplama sürecinde olduğu gibi ilk işlem gününde de yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. Enerjisa Enerji A.Ş., ilk işlem gününde Borsa İstanbul’daki en yüksek işlem hacmine sahip olan hisse olarak dikkat çekti. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüm faaliyetlerinde Türkiye’ye olan güvenlerinden güç aldıklarını söyledi. Göçmen “Yaklaşık 5 kat talep topladığımız Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzında, özellikle de yabancı yatırımcılardan aldığımız büyük talep ile ekonomimize değer sağlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. E.ON CEO’su Johannes Teyssen ise halka arzın başarısının, sermaye piyasasının Enerjisa’ya olan güvenini açıkça gösterdiğini belirtti. Teyssen “Halka arzdan sağladığımız geliri, Türkiye’deki enerji işimizin sağlıklı olarak gelişmesi için kullanacağız” diye konuştu.