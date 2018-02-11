Enerjisa Enerji A.Ş.’ye talep toplama sürecinde olduğu gibi ilk işlem gününde de yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. Enerjisa Enerji A.Ş., ilk işlem gününde Borsa İstanbul’daki en yüksek işlem hacmine sahip olan hisse olarak dikkat çekti. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüm faaliyetlerinde Türkiye’ye olan güvenlerinden güç aldıklarını söyledi. Göçmen “Yaklaşık 5 kat talep topladığımız Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzında, özellikle de yabancı yatırımcılardan aldığımız büyük talep ile ekonomimize değer sağlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. E.ON CEO’su Johannes Teyssen ise halka arzın başarısının, sermaye piyasasının Enerjisa’ya olan güvenini açıkça gösterdiğini belirtti. Teyssen “Halka arzdan sağladığımız geliri, Türkiye’deki enerji işimizin sağlıklı olarak gelişmesi için kullanacağız” diye konuştu.
Halka arz gelirini enerjiye aktaracak
11.02.2018 - 02:58 | Son Güncelleme: 11.02.2018 - 02:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzı başarıyla tamamlandı. ENJSA kodu ile geçtiğimiz hafta içerisinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan şirket hisselerinin yüzde 20’si halka açıldı.
Etiketler : enerjisa,
542778 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/542778.aspx
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