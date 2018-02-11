Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Otelciler Birliği de (TÜROB) İran pazarını mercek altına aldığı raporunda, bu turistlerin harcama düzeyinin yüksek olduğunu belirledi.



KİŞİ BAŞI BİN DOLAR HARCAMA

Araştırmada; Türkiye’yi ziyaret İranlı turistlerin ortalama 6 gece konakladığı ve kişi başı harcamanın ise bin dolar olduğu bilgisine yer verildi. Türkiye’yi ziyaret eden yabancıların ortalama harcaması 630 dolar düzeyinde bulunuyor.

CIBILTEPE'YE AKIN ETTİLER

İran için öncelikli destinasyonlar arasında İstanbul, Van ve Antalya başı çekerken; Sarıkamış’ta bulunan kış turizm tesislerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi de söz konusu turistlerin âdeta gözdesi oldu. Kayak merkezinde hizmet veren bir işletmenin genel müdürü Serkan Tahana, bütün otellerdeki doluluk oranının sömestir tatilinden sonra yüzde 90’lara çıktığını anlattı. İranlı turizm acentesi temsilcisi Sümeyye Musevi de kış sezonu sonuna kadar turların süreceğini sözlerine ekledi.