Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mağdur vatandaşlar için yapımı devam eden konutların tamamlanmak üzere olduğunu belirten BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan; "Şırnak, Yüksekova, Mardin ve Diyarbakır'da 25 bin konut sadece çukur olaylarından etkilenen ailelere verilecek. Bizim yine bu kapsamın dışında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10 binlerce konutumuzun yapımı devam ediyor. Ama bu 25 bin konut çok önemli bir rakam. Bir buçuk yıl içinde hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Biz bu yaptığımız konutları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teslim ediyoruz onlar da tespit ettikleri hak sahiplerine teslim ediyor. Şu anda Silopi ve Diyarbakır'da teslimler başladı. Bu devletimizin gücünü gösteriyor. Gerçekten çok güzel ve vasıflı konutla inşa ettik; onun içinde çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Alt ve üst yapısıyla ideal konutlar. Geçmişte bu bölgede insanların bu yaşamı vardı ama bu konutların birçoğu sıhhi olmaktan uzaktı. Şimdi yapılan konutların tamamı modern, çok yüksek katlı da yapılmadı. Suriçi'ni konuşmuyorum orası ayrı dizayn ediliyor. Sur dışında Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Cizre'de, Nusaybin'de yapılan konutlar 4, 5 ve 6 katlı. Bütün modern hayatın gereksinimlerini karşılayan kaloriferli, asansörlü ve bölge iklimine göre geniş balkonlu yapılan evler inşa edildi. Sadece Nusaybin'de 5 bin konutun inşaatı devam ediyor. Yöresel mimari unsurları göz önünde bulundurularak yapıldı. Bu sene içerisinde de tamamını teslim etmiş olacağız" dedi.