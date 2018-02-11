Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projeleri arasında yer alan projede yüzde 35 peşinata 48 ay 0 faizle konut sahibi olma imkanı sunuluyor. 1+0'dan 4+1'e kadar konut seçeneklerinin yer aldığı Piyalepaşa İstanbul projesinde 760 daire ve 190 rezidans bulunuyor. Ayrıca proje kapsamında ofis, otel ve alışveriş sokağı seçenekleri de yer alıyor. 3 bin 900 araç kapasiteli 4 katlı otoparkın yer aldığı Piyalepaşa İstanbul projesinde; 60 ay yüzde 0,20, 72 ay yüzde 0,35, 84 ay yüzde 0,50 faiz uygulaması yer alıyor. Projede 108 aylık ödeme planında yüzde 0,57 oranında, 120 aylık ödemede ise yüzde 0,60 seviyesinde vade farkı uygulanıyor. Tüm ihtiyaçlara cevap verecek sosyal donatı alanlarına sahip olan Piyalepaşa İstanbul projesinde ilk etap teslimleri Haziran 2018'de başlayacak.