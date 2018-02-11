Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Boşanmadan sonra eski eşleri izin vermediği için çocuklarını ‘icra yoluyla haczederek’ gören ebeveynler son çare olarak Ombudsmana başvurdu. Eşlerinden ayrılan bazı babaların çocuklarını görebilmek için verdiği mücadeleyi Kamu Denetçiliği Kurumu gündemine aldı. Boşanma aşamasında ve sonrasında özellikle çocukların yaşadığı sıkıntılar, tek taraflı velayet, süresiz nafaka gibi problemlere yer verdikleri başvuru dilekçesinin ardından Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) harekete geçti. Kurum, Niğde ve İzmir’de bulunan Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları Derneği ile Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği üyelerini Ankara’ya davet etti. Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı İbrahim Aksoy, görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirterek,“Kanunda bu konuda düzenleme yapılması gerektiği yönünde geri dönüş aldık. Görüş ve tespitleri içeren bir yazıyı Adalet ve Aile Bakanlığı’na gönderdiklerini ve cevap beklediklerini söylediler” dedi. KDK’nın geniş bir rapor hazırlayarak Meclis’e sunacağı belirtildi.