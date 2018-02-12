Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nüfusun yalnızca yüzde 7,5’inin köy ve beldelerde yaşadığını belirterek “Uygulama, binlerce ailenin köyüne geri dönmesi için büyük bir avantaj. Köylerin eski canlı günlerine geri dönmesi ile çiftçilik faaliyetleri artacak” dedi.



İŞSİZLİĞE ÇARE OLACAK

Türkiye’de tüketilen yıllık ortalama 1 milyon 200 bin ton etin 300 bin tonunun ithal edildiği bilgisini veren Palandöken, bu proje ile et ithalatının biteceğini, köylerin yeniden canlanacağını ve işsizlik oranının düşeceğini vurguladı. Köy nüfusu azaldıkça bölgesel kalkınma eşitsizliğinin giderilemeyeceğine dikkati çeken Palandöken “Köye dönüş projelerindeki yaş sınırını kaldırmalıyız. İnsanlarımızı köylere teşvik eden projeler bir an önce hayata geçirildiğinde hem hayvancılık hem de tarımsal üretim büyük bir ivme kazanacak” diye konuştu.

Çiftçiler projeye yoğun ilgi gösterdi

300 damızlık koyun ve birçok desteği içeren kampanya, büyük ilgiyle karşılandı. Projenin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Programa göre köyüne dönen, damızlık koyunlara bakacak çiftliği kuran kişiye 300 koyun, bakacak kişilere sigorta ve asgari ücret desteği verilecek. Üretici, devlete borcunu yavru koyunlarla ödeyeyecek ve sistemin devamını sağlayacak.