Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası mutfak eşyaları, ev dekorasyonu, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya fuarı “Ambiente 2018” Almanya’nın Frankfurt kentinde kapılarını açtı. Ambiente 2018 fuarına, 100’e yakın farklı ülkeden 4 bin 500’ün üzerinde firma katılırken, Türkiye’den organizasyonda 150 firma yer aldı. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Mutfak Komitesi Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Ürünlerimizle bütün dünya evlerine girmek istiyoruz” dedi. İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz ise 2017 Ocak-Aralık döneminde sektör ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,88 artarak 4 milyar 18 milyon dolara yükseldiğini söyledi.