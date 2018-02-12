Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, önümüzdeki dönemde Enerjisa’da olduğu gibi, uluslararası ve yerli yatırımcıların yoğun talep gösterdiği halka arzların devam edeceğini söyledi. Yüksek faizle mücadelede borsanın önemine değinen Karadağ “2017’de, biraz da Kredi Garanti Fonu etkisiyle bankacılık kesimi fonlamasını artırdık. Ama o da mevduat üzerinde baskı oluşturdu. Mevduat tabanı sınırlı olduğu için, kredi talebindeki artış, mevduat faizlerinin artmasına sebep oluyor. Bu kapsamda çözüm, sermaye piyasalarında ve halka arzda. Biz eğer nitelikli firmaları halka arz yöntemiyle, sağlıklı, sürdürülebilir ve uzun vadeli finansmana kavuşturursak, bankalara yönelen kredi talebini çok ciddi anlamda geri çekmiş olacağız, rahatlayan bankalarda da mevduatın ateşi sert şekilde aşağı yönlü hareket edecek. Bu, enf-lasyon beklentilerini aşağı çekecek, Merkez Bankamız da çok rahat, stresten uzak para politikası uygulayacak. Burada tüm finans otoriteleri, el birliği ile sermaye piyasalarını kuvvetlendirmemiz lazım. Halka arz ile şirkete, 1’er 2’şer milyar lira öz kaynak finansmanı ile fon topladığımızda, o şirketin bulunduğu sektörü rahatlatmış olacağız. Bunun sonucunda kısa vadede tek haneli faiz oranlarını görmek nasip olacak. Yani faiz oranlarıyla mücadele, halka arzları teşvik ederek, destekleyerek olur” dedi.