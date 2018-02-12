Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, acil servislerdeki yoğunluğa bağlı yaşanan problemlerin giderilmesi için geçtiğimiz günlerde 81 il sağlık müdürlüklerine genelge göndermiş ve acillerdeki yoğunluğu azaltacak uyarılarda bulunmuştu. Gönderilen genelge ile acillerde yeni düzenlemeler yapılırken; Bakan Demircan, uygulamayı yerinde görmek için de hastanelere ani ziyaretler yapıyor. Geçtiğimiz ekim ayında ilk olarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acilini ziyaret eden Demircan, hasta ve yakınlarıyla sohbet ederken; sağlık çalışanlarından da bilgi almıştı. Meclis’te gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Demircan “Denetimlerle hastanelerin ve vatandaşların ihtiyaçlarının ne olduğu, hastanelerin yeni düzenlemeye ne kadar uyum sağlayacağını kontrol ediyorum. Uygulama yeni başladı ancak etkili olacak gibi görünüyor. Denetimler elbette devam edecek. Ben çat kapıları hep yapıyorum” diye konuştu.