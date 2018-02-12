Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketimi son yıllarda hızla artan zeytinyağında piyasaya sürülecek ürünleri test ederek not veren tadım uzmanları, iyi bir üründe boğaz yakma ve acılığın bir kalite göstergesi olduğuna dikkat çekiyor. Tadım uzmanı ve gıda mühendisi Dr. Oya Köseoğlu “Şişenin ağzı açıldığında 10-15 saniyelik koklama işlemi yapılmalı. Çimen kokusu, badem kokusu veya çeşitli çiçek kokularının kaliteli bir zeytinyağında olması gerekir. Zeytinyağında yağlı boya, tiner kokusu hissettiğimiz zaman ürünün eskimiş olduğunu anlıyoruz. Küf, rutubet, çamur, sirkemsi ve ekşi kokular istenmeyen özelliklerdir” dedi. İnsanların genelde boğazda yanma yapan zeytinyağını kötü olarak tanımladığına dikkati çeken Köseoğlu, bilinen aksine yanma ve acılığın kaliteli zeytinyağının olmazsa olmazı olduğuna işaret etti. Köseoğlu “Genizdeki yanma ne kadar uzun sürerse zeytinyağı o kadar antioksidan içeriğe sahiptir” dedi.