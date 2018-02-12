Dolar ne kadar oldu? Dolar haftaya nasıl başladı ile ilgili merak ettikleriniz bu haberde. Serbest piyasada dolar 3,8080 liradan, euro ise 4,6780 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8060 liradan alınan dolar 3,8080 liradan, 4,6760 liradan alınan euro ise 4,6780 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8180 liradan, euro ise 4,6830 liradan satılmıştı.

09:10 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem günü yüzde 0,59 düşüşle 113 bin 590'dan seansı tamamladı ve işlem hacmi 6 milyar lira oldu.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Ata Yatırım

"Endeks geçtiğimiz hafta küresel piyasalar ile paralel olarak volatilitesi yüksek bir hafta geçirmiştir. Endeksin yeni haftaya pozitif açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 114,000 direnç noktasını test edip kıracağını düşünüyoruz. 114,000 direnç noktasının üzerinde yükselişlerin 115,000 direnç noktasına kadar devam edeceğini düşünüyoruz. 115,000 direnç noktası endekste yükselişlerin devam etmesi için kritik bölgedir. 115,000 direnç noktasının üzerinde kapanış gerçekleştirmesi yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini sinyalini verecektir. Endekste olası geri çekilmelerde 112,500 ana destek noktamız olacaktır."

Yatırım Finansman

"Cuma gününü %0.59, geçtiğimiz haftayı ise %3.83 oranında değer kaybı ile tamamlayan BİST 100 endeksinde bu hafta tepki hareketlerinin etkili olmasını bekliyoruz. Bazı kısa vadeli göstergelerin aşırı satım (destek) seviyelerine geri çekilmiş olması yanı sıra saatlik grafiklerde görülen toparlanma tepki hareketlerini destekliyor. Ayrıca yurtdışı piyasalardaki pozitif hava ve kurda yaşanan gevşeme eğilimi diğer olumlu unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Tepki denemelerinde 114.200'ü ilk ara direnç olarak takip edeceğiz. Saatlik grafiklerde düşüş kanal direnci olan bu seviyenin aşılması halinde yükseliş hareketlerinin güç kazandığını görebiliriz. 115.400 ve 116.500 üst dirençler olarak takip edilebilir. Endekste 112.800 ve 112.500 bandını ise gün içi destekler olarak verebiliriz."

08:25 Altın da yükseliyor

Hisselerin toparlandığı, Dolar Endeksi'nin ise yüzde 0,30 kadar düştüğü ortamda geçen haftaki piyasa koşullarından en olumsuz etkilenen emtiaların başını çeken altın da pozitif etkileniyor.

Ons altın bu sabah 1326,15 dolara kadar yükseldi ve şu an yüzde 0,58 yükselişle 1323,81 dolarda.

08:10 Tahvilde tansiyon düşmüyor

Asya borsaları yükselirken S&P00 vadelileri de yüzde 0,6 primle hisse senedi piyasalarında bugün için pozitif seyir beklentilerini destekliyor ancak tahvilde tansiyon düşmüş değil.

Kısa uçta düşüşe karşın uzun uç yükseliyor. ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 2,11'den yüzde 2'ye gerilerken ABD 10 yıllık tahvil faizi korkulan yüzde 3 seviyesine yakın; geçen haftayı yüzde 2,83'le tamamladıktan sonra Asya işlemlerinde şu an yüzde 2,8575'te.

30 yıllık tahvil faizi de geçen haftaki zirvesi olan yüzde 3,1686'yı geride bırakarak yüzde 3,1709'u gördü.

08:00 Borsalarda türbülans bitti mi?

Asya'da bugün Japonya piyasaları tatil nedeniyle işlem görmezken uzak ülkenin finans gündeminde Kuroda'nın ikinci döneme aday gösterilecek olması ana konu. Bu durum yen için negatif, Japon hisseleri için pozitif olarak görülüyor.

Dolar/Yen ise şu sırada 108,70 ile önceki haftaya göre yatay.

Hisse senedi piyasalarında türbülansın bitmesiyle geçen haftanın son işlem günü sert satışlara maruz kalan, tatile hazırlanan Çin'de Şangay bileşik endeks yüzde 0,80 yükseliyor.

Hong Kong Hang Seng de yüzde 0,71 primli.

Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik bölgesel gösterge endeksi yüzde 1 artıda.

07:45 Türk Lirası'nda günün ilk işlemleri

Dolar/TL bu sabah yüzde 0,33 düşüşle 3,8120'de.

Euro/TL ise 4,6743'ü gördükten sonra 4,6835 ile yatay.

Sterlin/TL 5,2850

07:25 Petrol yeniden yükseliyor

Geçtiğimiz hafta 61,74 dolara kadar gerileyen Brent petrol bu sabah yüzde 1,25 yükseliyor. ABD ham petrolü de yüzde 1,37 yükselişte. Brentin varili 63,36 dolara alıcı bulurken, Amerikan ham petrolü de 59,86 dolardan satılıyor.

Petrol fiyatlarında son dönemin baskı unsuru ABD'de artan üretim olurken yeni haftada analistlere göre hisse senedi piyasasındaki fiyatlama da etkili olacak. Dalgalanmanın durulmasının petrolü de yukarı taşıyacağı belirtiliyor.

AxiTrader'ın değerlendirmesinde, "ABD hisselerinde tepki petrol için de aynı anlama geliyor." denildi.