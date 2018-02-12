Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekim 2011 yılında kapılarını açan İstanbul Bayrampaşa’daki Ora AVM için 400 milyon dolarlık yatırım yapılmıştı. İçinde 235 mağaza ve otel bulunan Ora AVM, bir yıl açık kalmadan kapandı. Ziyaretçi sayısı istenen seviyede olmayınca AVM’de mağaza kiralayan firmalar birer ikişer mağazaları boşaltıp projenin yatırımcısını da zor duruma düşürdü.

KAPANDI, ERTELEME İSTEDİ

Ora AVM projesinin sahibi konumundaki Ora İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme AŞ, 2012 sonunda iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Dosya İstanbul 50. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Dava süreci devam ederken, alacaklılar da şirketin iflası için başvuruda bulundu.

KARAR CUMA GÜNÜ ÇIKTI

Mahkeme yaptığı yargılama sonrası 17 Eylül 2013’te şirketin iflasına karar verdi. Mahkemenin kararı Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, mahkemenin verdiği iflas kararını bozdu. Dosya yeniden ticaret mahkemesine döndü. Davaya bakan İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi 8 Şubat günü saat 16.58’de şirketin iflasına karar verdi. Anılan duruşmada şirket avukatı mahkeme heyetinin reddini istedi, ancak bu talep heyet tarafından reddedildi.

BORÇ 1.6 MİLYAR LİRA

Ora AVM’nin alacaklıları arasında ise finans kurumlarının yanı sıra sayıları 450’yi bulan şirket ve şahıs bulunuyor. Şirketin en büyük alacaklısı ise Ziraat Bankası. Bankanın, Ora AVM’ye kullandırdığı 285 milyon Euro’luk kredi Meclis gündemine de gelmişti. Şirketin toplam borcu ise TL olarak 1 milyar 590 milyon TL olarak hesaplanıyor.

İNŞAATA 2008’DE BAŞLANDI

Ora AVM’nin yatırımcısı şirketin sahipleri Ferhatpaşa Çiftliği’nin de varisleri konumundaydı. 6 milyon metrekarelik alanı kapsayan çiftliğin olduğu bölgede şimdilerde, otogar, kuru gıda ve sebze halinin yanı sıra, Carrefoursa ve Bauhaus gibi büyük alışveriş merkezleri bulunuyor. Arazinin büyük bir bölümünün kamulaşma sonucu varislerin elinden çıkması sonrası kalan 150 bin metrekarelik alanda AVM kurulması planı gündeme geldi. Proje şirketinin Aralık 2007’de kurulması sonrası inşaata 2008 yılında başlandı. hürriyet