Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 yükselişle 114.821,60 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.231.32 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,94, holding endeksi yüzde 1,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,84 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,96 ile madencilik oldu.

Dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle 115,415,50 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 115.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, yurt içinde açıklanan şirket bilançolarının sektör ve hisse bazlı hareketlere neden olabileceğini belirterek, yurt dışında yarın İngiltere'de açıklanacak enflasyon verisinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin destek, 115.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, Almanya'daki koalisyon görüşmelerinin yanı sıra 14 Şubat Çarşamba gününden itibaren hareketlenecek veri trafiğinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Çarşamba günü ABD'de enflasyon, Almanya ve Avro Bölgesi 2017 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verileri açıklanacak.