Genç Yönetici ve İşadamları Derneği eski Başkanı Burcu Akdarı Toprak ile annesi Hatice Akdarı’nın kreasyonu, çocuk giyim alanında dünyanın en prestijli fuarları arasında yer alan Bubble London Show’un yıldızı oldu. Lüks çocuk giyim segmentinde hazırlanan 50 parçalık koleksiyon tam not aldı. “Sorci and Fofa” adıyla kendi lüks çocuk giyim markalarını oluşturduklarını söyleyen Toprak, “Yoğun el işçiliği sebebiyle 300-500 dolar arasında fiyatı olan ürünlerimiz, tahminlerimizin ötesinde ilgi gördü. New York’ta 25-28 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek ABD’nin en büyük çocuk giyim fuarı Children’s Club’da da bulunacağız. Türkiye’de hazır giyim ihracatından, kilogram başına ortalama 15 dolar döviz elde ediliyor. Biz lüks segmentte 200-250 dolarları hedefliyoruz. İlk aşamada ürünlerimizi yurt dışındaki büyük mağazalarda ve online olarak müşterilerimizin beğenisine sunacağız” dedi.