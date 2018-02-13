Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Vuraloğlu, “Dondurulmuş pasta üretimi gerçekleştiren firmamızı 2011 yılında kurduk. Ürünler eksi 18 derecede bir yıl saklanabiliyor. 60’a yakın çeşidimiz var. 14 Şubat dolayısıyla ocak ayının ilk haftasından beri yoğun bir tempoda üretim yapıyoruz. Sevgililer Günü için 5’i Avrupa, 3’ü de Ortadoğu olmak üzere, toplam 8 ülkeden, 1 milyon 100 bin adet kalp şeklinde pasta siparişi aldık ve bunların tamamının sevkıyatını gerçekleştirdik. 2 kişilik pastalar 12-15 lira, 4 kişilik aileler için olanlar 25-30 lira, 6-8 kişilik pastaların fiyatları da 40-50 lira arasında değişiyor. 2018’de 2-2,5 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz” diye konuştu.