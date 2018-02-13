Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Hızla artan petrol gelirlerini altyapı yatırımlarına ve ithalata yönlendiren Irak, hem kısa hem de uzun vadede Türkiye için, gözde bir pazar niteliği taşıyor. Türkiye’den 300’ün üzerinde firmanın etkin olduğu ülkede; okul, hastane ve binlerce konutun yanı sıra Türk inşaat malzemelerine duyulan ihtiyaç da ciddi oranlarda seyrediyor. Irak’ta savaş sürecinde yaklaşık 138 bin ev yıkıldı ya da büyük zarar gördü. Irak yönetimi, ülkenin yeniden imarı için 88,2 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirirken, onarım ve inşaat projelerindeki artış, çimento sanayi başta olmak üzere sektörün önümüzdeki yıllarda dinamik kalacağının göstergesi olarak yorumlanıyor. Proje geliştiricileri; devasa yıkımın ardından yaralarını sarmaya çalışan Irak’ta Türk inşaat sektörü için önemli bir fırsat kapısı olduğuna dikkat çekiyor.

İnşaat sektörünün gözde pazarı

Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Türk şirketlerinin; referansları, iş yapma becerileri ve finansal güçleri ile bugün dünyanın en büyük müteahhitlik firmaları listesinde 2. sırada yer aldığını belirterek “Dolayısıyla Irak gibi önemli bir pazarda elbette ki Türk firmalarının da yapabileceği çok büyük işler var. Devlet müteahhitleri göreve davet ederse, müteahhitler, onların bağlı bulunduğu sivil toplum örgütleri bu davete, tecrübeleri ile doğru orantılı bir şekilde ve devlet himayesi altında katılmak isteyecektir. Dünyanın her yerinde hizmet sunan Türk müteahhitleri bütün bunları gerçekleştirebilecek altyapıya sahiptir” dedi.

Devlet himayesine ihtiyaç var

İMPO İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz da Irak’ta sadece konut değil, aynı zamanda yıkılan bir kenti yeniden ayağa kaldırmak ve planlamak adına da yapılması gereken pek çok hizmetin varlığına işaret etti. Yakın komşusu olarak Türkiye’nin bu konuya duyarsız kalmak istemeyeceğinin altını çizen Oflaz “Hem müteahhitlerin hem şehir plancılarının bilgi ve yetkinliklerini ortaya koyabilecekleri bir durum söz konusu. Proje geliştiricilerinin bölgede daha rahat hareket edebilmesi için belli bir süreliğine de olsa devlet himayesine ihtiyaç duyduğu açıktır. Devletin daveti ve himayesiyle Irak’ın yeniden imarında Türk şirketleri önemli işlere imza atacaktır” dedi.

17 milyar dolarlık 763 proje

Türk müteahitlik firmaları 1975’ten 2012 yılına kadar Irak’ta 17 milyar dolar tutarında 763 projeyi hayata geçirdi. Türk firmalarının bu ülkedeki faaliyetleri, Amerikan’ın işgalinden sonrası dönemde ivme kazanan altyapı ve üst yapı yatırımları nedeniyle 2003 yılından itibaren hızlandı. 2007 yılında 545 milyon dolar tutarında 39 adet proje üstlenilirken, 2008 yılında bu rakam 72 adet proje ile 1,43 milyar dolara ulaştı. Türk gayrimenkul geliştiricileri Irak’ta 2003-2008 yılları arasında 4,8 milyar dolar değerinde 450’yi aşkın projeye imza attı. 2011 yılında yapılan işlerin değeri 4,4 milyar dolar oldu.