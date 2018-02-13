“Küresel Reytingler” raporunda, “2018 yılında artan faaliyet riskleri, Türk bankalarını Türk lirasının değer kaybına ve politik belirsizliklere karşı hassas hâle getiriyor” denildi. Raporda “2017’de güçlü performanslarına rağmen, 2018’de, yüksek toptan finansman maliyetlerine ilişkin net faiz marjındaki gerileme ve 2017’deki düşük kredi hacmi nedeniyle Türk bankalarının kârlılıklarında azalma bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.
S&P: Türk bankalarının kârı düşecek
13.02.2018 - 04:17 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 04:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Türk bankalarının görünümünü değerlendirdi.
Etiketler : Standard & Poor’s,
543241 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/543241.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER