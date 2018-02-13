Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Küresel Reytingler” raporunda, “2018 yılında artan faaliyet riskleri, Türk bankalarını Türk lirasının değer kaybına ve politik belirsizliklere karşı hassas hâle getiriyor” denildi. Raporda “2017’de güçlü performanslarına rağmen, 2018’de, yüksek toptan finansman maliyetlerine ilişkin net faiz marjındaki gerileme ve 2017’deki düşük kredi hacmi nedeniyle Türk bankalarının kârlılıklarında azalma bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.