Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



İkinci el otomobil ticaretine ilişkin önemli bir çalışma hayata geçiriliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ikinci el kara taşıtlarının ticaretini, oluşturacağı bilgi sistemi aracılığıyla sıkı bir şekilde takip edecek. Bununla ilgili olarak, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi kuruldu. Sistemin tasarım ve analiz süreçleri tamamlandı, yazılım geliştirmesi ise devam ediyor. Bu yıl devreye girmesi için hazırlık yapılan sistemle bakanlık, gerekli gördüğü bilgileri bu sistem üzerinden takip ve kontrol edecek.

Oluşturulacak bilgi sistemiyle yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ve verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin Bakanlık tarafından gerekli görülen bilgilerin takip ve kontrolünün sağlanması amaçlanıyor.



HER İSTEYEN YAPAMAYACAK

Başbakanlığa sevk edilen yönetmelik taslağıyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci “Özellikle ikinci el araç piyasasının düzenlenmesi noktasında bu mesleği yapan komisyoncuların, galericilerin belli nitelikte olmasını, her önüne gelenin bu işi yapmamasını istiyoruz. İkinci el araçta eğer etiketinde‚ ‘bu araç hasarsızdır, bakımı tam olarak yapıldı’ yazıyorsa belli bir kilometre garanti verilmesini istiyoruz.” demişti.

BAKIMI YAPILACAK, GARANTİ VERİLECEK

Yürürlüğe girmesi beklenen ikinci el araçlarla ilgili yönetmelikle, ikinci el motorlu kara taşıtları ticaretine düzen getirilmesi sağlanacak. Bu kapsamda bu tip ticaretin, yetki belgesi olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılması planlanıyor. Ayrıca sektördeki kayıt dışı faaliyetlerin de önlenmesi hedefleniyor. Ayrıca toplu iş yerlerine ve ikinci el taşıt pazarlarına da bir standardın getirileceği ifade ediliyor. Yeni dönemde, Satışı yapılan ikinci el taşıtta görülmesi basit ve net okunabilecek şekilde bir bilgilendirme kartı olacak.