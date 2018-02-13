Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel siparişle 2 bin, 5 bin, 7 bin kapasiteli büyük boy bulaşık yıkama makineleri üretip ihraç eden şirket, yemek şirketleri, askerî kuruluşlar, hastaneler veya binlerce kişinin çalıştığı iş yerlerinde konteyner kadar büyük bulaşık makineleri kuruyor. İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, 1980 yılından bu yana faaliyet gösterdikleri endüstriyel mutfak sektöründe sadece bulaşık makinesi değil; buzdolabı, fırın, yemek hazırlama üniteleri, patates soyma makineleri, pişirme gereçleri gibi endüstriyel mutfakta akla gelecek hemen her çeşitteki makine ve ekipmanı imal ettiklerini anlattı. Otel, fabrika, kafe, bar, restoran, okul ve hastanelere endüstriyel mutfaklar kurduklarını aktaran Varlık, 82 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti. Varlık “Amerika gibi standartları zor olan bir ülkenin yanı sıra Paraguay, Rusya, Hollanda ve Hindistan’a bulaşık makinesi ihraç edeceğiz. Bütün dünya bizi tanıyacak” dedi.