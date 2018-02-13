Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Ziraat Bankası başta olmak üzere çok sayıda banka 10 yıllık konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmiş, söz konusu oranlar aylık yüzde 0,92'ye kadar gerilemişti. Ancak sadece bir ay bu rakamda kalan oranlar sonrasında tekrar yükselmeye başladı.

20 AY SONRA TEKRAR BU RAKAMA ULAŞTI

En son 2016 Haziran'da yüzde 1,15 olan konut kredisi faiz oranları aradan geçen 20 ay sonrasında tekrardan bu rakama ulaştı. Mart 2017'de yüzde 0,92'ye kadar düşen faiz oranları bu aydan itibaren son bir yılda sürekli yükseldi. Geçen yıl nisanda yüzde 0,94, mayısta yüzde 0,96, haziranda yüzde 0,98, temmuzda yüzde 1, ağustosta yüzde 1,04, eylülde yüzde 1,07, ekim ve kasımda yüzde 1,09, aralıkta yüzde 1,13'e çıktı.

Konut kredisi faiz oranları geçen ay yüzde 1,14'e ulaşırken, halihazırda bankaların tüketicilere sunduğu 10 yıllık en düşük konut kredisi faizinin aylık oranı yüzde 1,15 seviyesinde. Bu rakam son 20 ayın en yüksek konut kredisi faiz oranı olma özelliği taşıyor.

BANKALAR 2017'NİN EN YÜKSEK KÂRINA ULAŞTI

Öte yandan, Türk bankacılık sektörünün geçen yılki net karının 2016'ya kıyasla yüzde 30,9 artarak 49,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirilmişti. Konut sektörünün temsilcileri de bankalara halihazırda konut kredisi için yapılan başvuruların 3'te birinin reddedildiğini, normalde yüzde 100 olan kredi verme oranının yüzde 70-65'lere gerilediğini, verilen tutarların da düşürüldüğünü kaydetmişti.

Öte yandan 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle ferdi konut kredi stoku yaklaşık 193 milyar liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün toplam kredi stoku ise 2,1 trilyon liraya yükseldi. Bankaların verdiği toplam kredi stokunun yaklaşık yüzde 9,2'si konut kredisi.