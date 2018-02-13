Ankara'da litresi ortalama 5,69  liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,58 lira olacak. Benzinin litresi  İstanbul'da 5,63 liradan 5,52 liraya, İzmir'de 5,65 liradan 5,54 liraya düşecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5,16 liradan 4,99  liraya, İstanbul'da 5,11 liradan 4,94 liraya, İzmir'de 5,15 liradan 4,98 liraya  inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti  nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 9 Şubat'ta 16 kuruş indirime  gidilmişti. Motorinin litre fiyatına ise 6 Ocak'ta 8 kuruş zam yapılmıştı.