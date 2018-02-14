Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye; Akdeniz’deki enerji kaynaklarıyla ilgili münhasır bölgelerdeki ekonomik haklarını korumakta kararlı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Akdeniz’de tek taraflı doğalgaz arama faaliyetlerini eleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Akdeniz siyasetinde, enerji politikalarında daha etkin bir Türkiye var. Kimsenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devleti’ni, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyeceğiz. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi. Bakanlık tarafından Ankara’da düzenlenen “2017 Yılı Performans ve Başarı Ödülleri” töreninde konuşan Albayrak, şimdiye kadar hep sağ duyuyla yaklaştıklarını, sakin duruş ortaya koyduklarını ifade etti. Berat Albayrak, özellikle enerji alanında Türkiye’de ve bölgede daha etkin bir enerji diplomasisi ve siyaseti ortaya koyacaklarına vurgu yaptı.



ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ

Geçen yıl içinde büyük hizmetler yaptıklarının altını çizen Albayrak “Daha yolun başındayız. Büyük ve güçlü Türkiye diyorsak, çıta o kadar yukardaysa daha yeni başladık, daha çok çalışmalıyız. Enerjinin ne kadar önemli olduğunu bölgede ve dünyada her geçen gün gözlüyoruz. Enerji, aynı zamanda ekonomi, diplomasi ve ulusal güvenlik meselesidir” ifadelerini kullandı. Albayrak, enerji arz güvenliğinin Türkiye için oldukça önemli olduğunu, yenilenebilir enerji ve doğalgaz gibi alanlarda büyük yatırımlar yapıldığını kaydetti. Madencilik alanında da önemli adımlar atıldığını dile getiren Albayrak, madenciliğin hep ötelenen bir alan olduğunu ancak bu yerli kaynağın kurumsallaşması ve denetim mekanizmalarının oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

140 BAKANLIK ÇALIŞANINA ÖDÜL

Tören sonunda geçen yıl yapmış oldukları başarılı hizmetlerinden dolayı 140 bakanlık çalışanına ödül verildi. Başarılı çalışanların 10’una ailesi ile tatil ödülü verilirken, 130 personele de tablet hediye edildi.

Stratejik hedeflere tek tek ulaşacağız

Berat Albayrak, 2017’nin Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) için çok bereketli ve başarılı bir yıl olduğunu ifade etti. Bakan Albayrak “Çıta daha yukarıda, öyle bir hedef koyduk ki bölgesel bir oyunculuktan bahsediyorsak sabırla ve çok çalışarak adım adım bir şeyleri gerçekleştireceğiz. Stratejik hedeflerimizi teker teker hayata geçireceğiz. 2018, ülkemizin göğsünü kabartacak güzel bir yıl olacak” dedi.