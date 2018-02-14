Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizm sektörünün 2016 yılını ziyaretçi bakımından yüzde 30, gelir bakımından yüzde 29 düşüşle kapattığını, 2017’de ise yeniden pozitif seyrin geldiğini hatırlatan Ulusoy “Rusya pazarı geri döndü. Ayrıca Irak, İran, Azerbaycan, Ukrayna, Suudi Arabistan, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve Belçika gibi ülkelerden gelen ziyaretçi sayısında artış var. Rusya tekrar en büyük pazarımız olacak” ifadelerini kullandı.