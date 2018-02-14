Turizm sektörünün 2016 yılını ziyaretçi bakımından yüzde 30, gelir bakımından yüzde 29 düşüşle kapattığını, 2017’de ise yeniden pozitif seyrin geldiğini hatırlatan Ulusoy “Rusya pazarı geri döndü. Ayrıca Irak, İran, Azerbaycan, Ukrayna, Suudi Arabistan, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve Belçika gibi ülkelerden gelen ziyaretçi sayısında artış var. Rusya tekrar en büyük pazarımız olacak” ifadelerini kullandı.
Yabancı turistte beklenti yüksek
14.02.2018 - 03:54 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 03:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, erken rezervasyon alışkanlığı olan Avrupa pazarından alınan ilk verilerin olumlu seyrettiğini belirterek “Bu bağlamda 2018 yılında da Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında çift haneli büyüme beklediğimizi ifade edebilirim” dedi.
Etiketler : turist,
543495 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/543495.aspx
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