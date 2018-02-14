Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Helva ve reçel sektörünün öncü markalarından Seyidoğlu Gıda, piknik grubu ürünleriyle mahkûmların kahvaltı sofralarını süslüyor. Ergenekon ve FETÖ davalarıyla gündeme gelen Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde her gün 15 bin kişiye kahvaltı yaptıran Seyidoğlu Gıda dağcı ve kampçıların da en çok tercih ettiği marka oldu.

İstanbul Hadımköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 8 bin metrekare kapalı alan üzerinde üretim yapan Seyidoğlu Gıda, İstanbul’da 16 mağazasıyla hizmet veriyor. Türkiye’nin dört bir yanında 300’ü aşkın ürün çeşidiyle milyonlarca tüketiciye ulaşan Seyidoğlu Gıda ayrıca Sultan Bacı markasıyla tatlı sektöründe faaliyet gösteriyor. Taleplere yetişebilmek için Hadımköy’de 10 milyon lira yatırımla tesis inşasına başladıklarını belirten Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, “Tesisi ramazan yanı yetiştirmeyi planlıyoruz. Şu anda 8 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. Tesis tamamlandığında 15 bin metrekare alana ulaşacağız. İlave üretim hatlarımız olacak. En yeni teknolojilerle el değmeden üretim yapacağız. Tesisimizde hem pasta hem de piknik ürün grubunda üretim yapacağız. Şireli ve sütlü tatlılarımız da olacak” dedi. Piknik ürün grubunda şu anda yıllık 1 milyon adetlik üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Göksu, “Fabrikanın faaliyete geçmesiyle kapasitemiz 2 milyon adede çıkacak. Ürünlerimiz oteller, hastaneler, restoranlar ve kafelerde büyük ilgi görüyor. Ayrıca cezaevlerine kahvaltılık reçel ve helva gönderiyoruz. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde her gün 15 bin mahkûma kahvaltı veriyoruz. İki yıldır ihalesi bizde. Ayrıca İstanbul’da Maltepe, Kartal ve Bakırköy cezaevlerine de tesisimizden direkt ürün yolluyoruz. Diğer illerdeki cezaevlerine ise bayiler aracılığıyla ulaştırıyoruz. Sadece Silivri’ye yılda 6-7 milyon ürün gönderiyoruz. Bütün cezaevleriyle beraber bu 10 milyon adedi geçiyor” diye konuştu.



KOLOMBİYA’YI HELVA İLE TANIŞTIRDI

Yıllık 3 milyon dolarlık dış satış gerçekleştirdiklerini anlatan Göksu fabrikanın ihracat hedeflerine de katkı sağlayacağını dile getirdi. Göksu şu bilgileri verdi: “Yeni fabrika ile 50 yeni ürün daha gelecek. Buradan ihracatta olacak. Kolombiya’dan tutun da ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya Yunanistan, Polonya, Libya, Çin’e kadar 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hatta Kolombiya’yı helva ile biz tanıştırdık. Çin’de de ilk defa reçel sattık. Çinliler reçeli pek bilmiyordu. Çin’deki Carrefour’larda bizim reçellerimiz satılıyor.”

KAMPÇILARIN İLK TERCİHİ OLDU

Kahvaltı setlerinin en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığını ifade eden Mehmet Göksu “Kahvaltı setimiz 9 üründen oluşuyor. 4,25 lira fiyatla marketlerde satılıyor. İçerisinde üçgen peynir, zeytin, tahin pekmez, reçel, helva vs. var. Kampçılar, dağcılar çok büyük ilgi gösterdi. Instagram sayfalarında kahvaltılık ürünümüzün reklamını yapıyor. Pratik bir ürün olduğu için çok tercih ediliyor. Bize önerilerde bile bulunuyorlar” dedi.

ÇOCUKLARA BANDIRA BANDIRA YEDİRECEK

Göksu, çocuklara yönelik yeni ürünlerin de yakında raflarda olacağını belirterek, “Tahin pekmez, tahin krema ve fındık kreması adı altında üç yeni ürün çıkaracağız. Atıştırmalık bir ürün olacak. Aynı ambalaj içerisinde hem tahin pekmez hem de hem de grissini olacak. Çocuklar bandıra bandıra yiyecek. 2,5-3 lira arasında bir fiyatla raflarda yerini alacak. İlk etapta 500 bin adetlik satış yapmayı düşünüyoruz. Seyidoğlu markasının olduğu bütün satış noktalarında olacağız” diye konuştu.

RAKAMLARLA SEYİDOĞLU

Reçel, helva ve tahin-pekmez kategorisinde 300’ü aşkın ürün bulunuyor.

İstanbul’da sektörün lideri.

İstanbul’da 16 mağazası ile faaliyet gösteriyor. Yıl sonuna kadar mağaza sayısını 18’e çıkaracak.

Her yıl yaklaşık 4 bin ton meyve alıyor.

Tesislerinden 550 kişiyi istihdam ediyor. Yeni tesisiyle 100 kişiyi daha istihdam edecek.