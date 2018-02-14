Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL



CEO’su Aylin Somersan Coqui, “Kış aylarında bile güneşi gördüğümüz ender bir coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye’de 2 bin 737 saat güneşlenme süresine karşılık, 860 megavat enerji elde ediliyor. Almanya’ya baktığımızda, 1600 güneşlenme süresi karşılığı 40 bin megavat enerji üretiliyor. Yani bizden yüzde 60 az güneşle, 46 kat fazla enerji üretimi gerçekleştiriyorlar. Bu alanda artan yatırımlara özel bir ürün geliştirdik. Güneş enerjisi santrallerinde herhangi bir fiziksel hasardan bağımsız, olumsuz hava şartları sebebiyle güneş ışınlarının düşük seviyede kullanılabilmesi sonucu kâr kayıpları oluşabiliyor. Bu kayıpları, belli şartlarda teminat altına alıyoruz. Şu anda 10’a yakın projeyle bu girişim başlattık” dedi. Diğer girişimleri hakkında da bilgi veren Coqui, “Allianz Türkiye, temiz çevreye katkı ve kullanımı teşvik etmek için, yüzde 100 elektrikli otomobillerin kasko primlerinde yüzde 20’ye varan indirim sağlayacak. Ayrıca 40 yaş üstü kadın sağlık sigortalılarının 40 bin 500’üne ulaştık. Mamografi oranı, yüzde 8’den yüzde 54’e çıktı” diye konuştu.