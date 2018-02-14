Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Ziraat Bankası başta olmak üzere çok sayıda banka, 10 yıllık konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmiş, söz konusu oranlar aylık yüzde 0,92’ye kadar gerilemişti. Birkaç ay bu rakamda kalan oranlar, sonrasında tekrar yükselmeye başladı. Geçen yıl nisanda yüzde 0,94 olan oranlar; haziranda yüzde 0,98, eylülde yüzde 1,07, aralıkta da yüzde 1,13’e çıktı. Geçen ay yüzde 1,14’e ulaşan oranlar, bugün en düşük yüzde 1,15 seviyesinde bulunuyor. Bazı bankalarda yüzde 1,30’a yaklaşan bu rakamlar, aynı zamanda son 20 ayın en yüksek konut kredisi faiz oranı...



BANKALAR KAZANIYOR

Öte yandan Türk bankacılık sektörünün geçen yılki net kârının, 2016’ya kıyasla yüzde 30,9 artarak, 49,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirilmişti. Konut sektörünün temsilcileri de bankalara hâlihazırda konut kredisi için yapılan başvuruların 3’te birinin reddedildiğini, normalde yüzde 100 olan kredi verme oranının, yüzde 70-65’lere gerilediğini, verilen tutarların da düşürüldüğünü kaydetmişti. Analistler, enflasyonda yaşanan yükseliş üzerine sıkı para politikasının uygulandığını, bu sebeple faizlerin yüksek seyrettiğini belirtiyor.



YÜZDE 1 SEVİYESİ KRİTİK

Konut sektörünün temsilcileri, faizde yüzde 1’in kritik eşik olduğunu ve oranların bu rakamın altında olması gerektiği görüşünde... Sektör temsilcileri, faizlerin düşmemesi hâlinde konut satışlarının yavaşlayacağını ifade ederek; geçen yıl yakalanan rekorun gerisinde kalınacağını, tüketicilerin büyük kısmının konut alımını yüksek faiz oranları sebebiyle ertelediğini kaydediyor.