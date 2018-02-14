Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda iki şirket 5G teknolojilerinin erken kullanıma sunulması için yapacakları iş birliğinin yanı sıra, akıllı cihazlar konusunda da ortak çalışmalar yürütecek. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim tarafından Güney Kore’de imzalanan iyi niyet mektubu kapsamında, çeşitli senaryoları test etmek için 5G test ağları kurulacak. Terzioğlu, “Gelecek nesil teknolojiler ve Türkiye’de 5G’nin ticarileştirilmesi konusundaki ortak çalışmalarımızın kapsamını genişletiyoruz. Projelerde birlikte çalışacağız ve fikir alışverişinde bulunacağız” dedi. Kim ise şunları söyledi: Samsung olarak, nesnelerin interneti ile uyumlu cihazlar geliştirilmesine öncülük ediyoruz. Bu iş birliği ile, Türkiye’deki müşterilerimizin günlük hayatlarına değer katan yenilikler sunacağız.