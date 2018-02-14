Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüfenkci “Sosyal medyada tanıtım ve ilanlar yoluyla ulaşılan sitelerin taklit olması ihtimaline karşı, ürünler satıcının kendi sitesinden alınmalı. Benzer mecralardan ürünün yaklaşık fiyatı araştırılmalı, gerçekçi olmayan fiyatlara veya indirimlere dikkat edilmeli. İnternet üzerinden yapılacak alışverişlerde ödemenin SSL sertifikalı veya 3D security güvenli ödeme seçenekli kanallardan yapılmasına dikkat edilmeli. Tüketiciler mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla tüketici hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine başvurabilir” dedi.