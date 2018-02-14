Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, “Medical Park ve Liv Hospital ile Hisse Senetleri Piyasası’nda işlem gören şirket sayısı 406 oldu. Bu şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 900 milyar liraya ulaştı. Bu halka arzda payların toplam değeri 1,4 milyar lira oldu. Yani bankacılık sistemi üzerinde bu kadarlık bir kredi talebini halka arzla finanse ettik” dedi. MLP Care CEO’su Muharrem Usta ise, “Özellikle yurt dışından gelen talep, güvenin göstergesi. Halka arzla birlikte şirkette 600 milyon liralık bir sermaye artışı sağlandı. Böylece borçların ödenmesi ve sürdürülebilir güçlü büyüme devam edecek. 16 binden fazla çalışanımız ve 17 ildeki 29 hastanemizle, Türkiye’nin dört bir yanına daha güçlü hizmet götürme fırsatı bulacağız” diye konuştu.