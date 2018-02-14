Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezayir, İran, Mısır, Rusya ve Nijerya’da bebek bezi, deterjan, temizlik kağıdı üretim tesisi yatırımları bulunan Hayat Kimya, Pakistan pazarına da 600 milyon TL yatırım yapacak. Pakistan’daki lansmanda konuşan Hayat Kimya İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, “Dünyada herkesin yüksek kaliteye erişim hakkı olduğuna inanarak çalışıyoruz. Bu doğrultuda en yenilikçi ürünlerimizi, gittiğimiz coğrafyalara taşıyoruz. Ürünlerimizi Pakistan’da 30 milyon eve taşımayı hedefliyoruz. Güney Asya’nın yıldız ekonomisi Pakistan’a, ‘Hayat’ kalitesi ve deneyimini taşıyarak, bebeklerin ve ailelerin gelişimine katkı sağlamak istiyoruz” dedi. Dünyanın en büyük altıncı nüfusuna sahip Pakistan’da, 208 milyon insan yaşıyor.