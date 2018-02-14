Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Philip Morris/Sabancı, Top Employer Enstitüsü tarafından yapılan bağımsız değerlendirme sonucunda; profesyonel gelişim programları, çalışma ortamı ve yetenek sürecinin doğru yönetimi sebebiyle bir kez daha en iyi işveren olarak tescil edildi.

Top Employer Enstitüsü tarafından her sene yapılan uluslararası araştırma, dünya çapında önde gelen işverenleri değerlendirerek; mükemmel çalışma koşulları sunan, organizasyonunun tüm seviyelerindeki yetenekleri besleyen ve geliştiren, istihdam uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmeye çalışan şirketleri ‘En İyi İşveren’ olarak tescil ediyor. Philip Morris/Sabancı, 2018 yılında da tescil edilerek, üst üste üçüncü kez “Top Employer” sertifikasının sahibi oldu. Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'da bulunan 37 Philip Morris International iştiraki Top Employer sertifikasına sahip.

En İyi İşveren sertifikasını üçüncü kez aldıkları için gururlu olduklarını belirten Philip Morris/Sabancı İnsan Kaynakları Direktörü Andreea Chiriac, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Philip Morris/Sabancı’da, çalışanlarımız bizim önceliğimizdir. Zengin kariyer fırsatları yaşatmak, çalışanlarımızın açık ve çeşitlilik içeren bir ortamda becerilerini geliştirmelerine imkân vermek ve aynı zamanda da tutkularını keşfetmelerine olanak sağlamak için çok çalışıyoruz” dedi. Chiriac sözlerine şöyle devam etti: “Philip Morris/Sabancı’nın, ‘gerçekten iyi bir işveren’ olduğunu bir kez daha kanıtlayan bu sertifikayı tekrar almaktan gurur duyuyoruz. Uygulamalarımıza baktığımızda, bu sertifikanın ve örnek oluşturan başarının tesadüf olmadığını görüyorum. Philip Morris/Sabancı’da İK uygulamalarımız bakımından hedefi her zaman yüksek tutup, çeşitlilik kültürünü benimserken, aynı zamanda tüm görevlerde ve süreçlerde liyakat prensibini dikkate alıyoruz. Şirketimizde, yaş, cinsiyet, etnik köken ayrımı yapılmaksızın herkes eşit fırsatlara sahiptir.”

Güçlü takdir ve ödüllendirme programları, sürekli eğitim ve gelişim inisiyatifleri ve global ve çeşitli bir kariyer gelişimi için fırsatlar sunan şirketin, Türkiye’de yaklaşık 2 bin çalışanı bulunuyor.