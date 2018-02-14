Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 162,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,40 liradan, bin 75 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 93 liradan, 149 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 153 liradan, bin 51 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 72 liradan, 526 liradan alınan Yarım Ziynet 536 liradan ve 263 liradan alınan Çeyrek Ziynet 268 liradan satıldı.